/ «Кузя» получил травму в матче финальной серии против «Вегаса»

В США завершился второй матч финальной серии Кубка Стенли. «Вашингтону» удалось сравнять счет в серии. Для уроженца Челябинска Евгения Кузнецова игра окончилась раньше. За пять минут до конца первой двадцатиминутки российский легионер получил травму руки. Соперник из «Вегаса» — канадский хоккеист Брэйдена Макнебба, грубо сыграл против «Кузи» у борта. После столкновения россиянин покинул лед. На второй период российский форвард не вышел.

Евгений Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф. В его активе 25 очков (11+14).

Отметим, что «Вашингтон Кэпиталз» удалось на выезде одержать победу. Этому способствовал другой россиянин. Капитан Александр Овечкин реализовал большинство во втором периоде и вывел команду вперед. Итоговый счет встречи 3:2 в пользу гостей.



Kuznetsov heads to the locker room after a high hit from McNabb.



