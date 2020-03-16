Ещё один клуб КХЛ отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за коронавируса

Вслед за Финляндией из гонки выбыл Казахстан.

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Сегодня, 16 марта, ещё один хоккейный клуб, участвующий в Континентальной хоккейной лиге, снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из-за введенного карантина в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Речь идёт о «Барысе» из Нур-Султана, который с 17 марта должен был бороться с новосибирской «Сибирью» за право выхода в финал Восточной конференции.

«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарт Токаева о введении с 16 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, „Барыс“ не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан. Таким образом, клуб вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020», — говорится в заявлении казахстанского клуба.

Отметим, что первой командой, снявшейся с розыгрыша плей-офф, был финский «Йокерит», который снялся с матчей ещё 14 марта. Те требования также были связанными с решением правительства Финляндии.

«Это исключительные времена, и они требуют исключительных мер. Благосостояние и здоровье людей и нашего общества имеют первостепенное значение, и «Йокерит» хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. Мы провели обстоятельные обсуждения с нашей командой врачей и игроками и пришли к такому выводу. Это было очень трудное, но необходимое решение», — заявляли в ХК «Йокерит».

Отметим, что на данный момент позиция КХЛ по поводу дальнейшего проведения чемпионата не ясна. Лига разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими сторонами. Официальное решение будет принято позднее.