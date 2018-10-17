/ Артем Пеньковский рассказал о своем состоянии после травмы

Хоккеист «Трактора» уже идет на поправку.

Нападающий «Трактора» Артем Пеньковский записал видеообращение для болельщиков челябинской команды. Запись появилась в официальной группе «Трактора» «Вконтакте». Форвард отмечает, что несмотря не серьезное повреждение, с ним сейчас все хорошо, а также благодарит фанатов за поддержку.

Здравствуйте, дорогие болельщики! Хочу передать всем привет. Большое спасибо, что поддерживаете меня. Со мной все в порядке, как видите, все хорошо. Еще раз спасибо! Только «Трактор», только победа! — сказал Артем Пеньковский.

Напомним, Артем Пеньковский получил травму в мате против «Адмирала» 7 октября, когда защитник дальневосточной команды Степан Захарчук провел на нападающем неправильный силовой прием. Впоследствии судейским департамент КХЛ дисквалифицировал игрока на 15 матчей.