/ Четырехмесячный малыш госпитализирован с травмой головы в Челябинске

Следователями принято решение о возбуждении уголовного дела.

Накануне в детскую больницу Тракторозаводского района Челябинска поступил четырехмесячный ребенок с травмой головы. Малыш попал в медицинское учреждение 9 февраля, что стало причиной травмирования — неизвестно. Однако правоохранителями принято решение о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.



С учетом обстоятельств произошедшего, материалы уголовного дела, возбужденного в органах внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» по инициативе следственных органов были переданы для расследования в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к его совершению.

