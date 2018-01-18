/ Смотрите на 1obl.tv встречу «Трактора» против «Авангарда» на омском льду

Матч станет первым для команд в текущем сезоне.

Сегодня, 18 января, челябинский клуб «Трактор» проводит свой последний выездной матч перед олимпийской паузой. Черно-белые встретятся на омском льду с местным «Авангардом». Команды впервые сыграют в рамках регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2017/2018.



Хозяева встречи борются за лидерство в своем дивизионе, однако им на пятки наступают «Барыс» и «Салават». Подопечные Германа Титова в последних трех матчах подряд оказались слабее. Они уступили две «чистых» встречи и одну — магнитогорскому «Металлургу», в овертайме. Сегодня хозяева постараются реабилитироваться и прервать серию поражений.

Челябинцы с 81 очком и 51 сыгранными матчами находятся на 6 строчке Востока. Команда из Омска при таких же данных расположилась на 2 месте Востока. «Трактор» стал играть увереннее, из Ханты-Мансийска челябинцы увезли 3 очка. В последней встрече Павел Францоуз оформил пятый «сухарь». Следить за ходом противостояния можно в прямой трансляции на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 18:00 по местному времени.



Сайт «Первый областной» разыгрывает билеты на следующий матч «Трактора», который состоится 20 января в ледовой арене имени Валерия Белоусова. Для этого читателям необходимо максимально точно угадать исход сегодняшнего матча «Югра» — «Трактор». Все версии принимаются здесь до 18:00. От одного пользователя принимается не более трех версий, последняя считается актуальной.









