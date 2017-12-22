«Металлург» прервал 12-матчевую победную серию ЦСКА

«Сталевары» в Москве одержали волевую победу.

21 декабря магнитогорский «Металлург» сыграл последнюю в этом году гостевую встречу, разгромив в гостях московских «армейцев» 4:1. «Магнитка» таким образом прервала 12-матчевую победную серию ЦСКА. Стоит отметить, что «сталевары» пропустили первыми — на шестой минуте Кирилл Петров с передач Попова и Ничушкина открыл счет.



В середине второго периода вернувшийся в стан магнитогорцев из Пекина Войтек Вольски реализовал большинство, восстановив паритет. По очку за результативные передачи набрали Сергей Мозякин и Ян Коварж. На 37-й минуте матча «Металлург» вновь огорчил болельщиков ЦСКА. Мэтт Эллисон подхватил шайбу у борта, ворвался в зону, бросили сам добил.



В заключительном отрезке встречи «Магнитка» играла больше на удержание, а на последней минуте дважды поразила пустые ворота. Отличились Оскар Осала и Евгений Тимкин.

Сейчас в активе «Металлурга» 73 очка, он идет на пятом месте Восточной конференции. Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут в родных стенах против СКА.



