Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.41 +0.13 69.49 -0.01
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Металлург» в овертайме уступил в дерби «сталеваров»

«Металлург» в овертайме уступил в дерби «сталеваров»

«Северсталь» ушла от поражения за 4 минуты до конца третьего периода.
сегодня в 09:23
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» продолжает играть без своего капитана Сергея Мозякина, в очередном матче команду Виктора Козлова обыграла «Северсталь». Череповчане в дерби двух сталелитейных городов победили в овертайме. Магнитогорцы пропустили в первом периоде, а развязка пришлась на третий. За 20 минут «Металлург» вышел вперед силами Оскара Осалы и Дениса Казионова, но позволил сопернику сравнять счет. На 57-й минуте Матей Странски восстановил паритет в игре, а в овертайме Максим Веревкин принес 2 очка «Северстали».

Сейчас «Металлург» идет шестым, его и «Трактор» в турнирной таблице разделяет одно очко, но у челябинцев игра в запасе. Свой следующий матч «сталевары» проведут завтра со «Спартаком».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Наука
Люди перестали отвлекаться от смартфонов во время секса
сегодня в 19:51
Люди перестали отвлекаться от смартфонов во время секса
Общество
Спасителю рыбака на озере Еловое готовы вручить медаль МЧС
сегодня в 19:34
Спасителю рыбака на озере Еловое готовы вручить медаль МЧС
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 15-летнему Ване заново научиться ходить
сегодня в 18:55
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 15-летнему Ване заново научиться ходить
Общество
Виновника ДТП со снесшим столб кроссовером заключили под стражу
сегодня в 18:13
Виновника ДТП со снесшим столб кроссовером заключили под стражу
Общество
«УК вывесила после пожара списки должников с погибшими». Погорельцы боятся остаться без помощи
сегодня в 17:28
«УК вывесила после пожара списки должников с погибшими». Погорельцы боятся остаться без помощи
Общество
Экс-главе Сатки и двум его помощникам назначили 8,5 лет наказания
сегодня в 17:18
Экс-главе Сатки и двум его помощникам назначили 8,5 лет наказания
Общество
Названо имя автора текста для Тотального диктанта в 2018 году
сегодня в 16:56
Названо имя автора текста для Тотального диктанта в 2018 году
Общество
10 рублей в сутки обязали платить отдыхающих в Крыму туристов
сегодня в 16:16
10 рублей в сутки обязали платить отдыхающих в Крыму туристов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна