/ «Металлург» в овертайме уступил в дерби «сталеваров»

«Северсталь» ушла от поражения за 4 минуты до конца третьего периода.

Магнитогорский «Металлург» продолжает играть без своего капитана Сергея Мозякина, в очередном матче команду Виктора Козлова обыграла «Северсталь». Череповчане в дерби двух сталелитейных городов победили в овертайме. Магнитогорцы пропустили в первом периоде, а развязка пришлась на третий. За 20 минут «Металлург» вышел вперед силами Оскара Осалы и Дениса Казионова, но позволил сопернику сравнять счет. На 57-й минуте Матей Странски восстановил паритет в игре, а в овертайме Максим Веревкин принес 2 очка «Северстали».

Сейчас «Металлург» идет шестым, его и «Трактор» в турнирной таблице разделяет одно очко, но у челябинцев игра в запасе. Свой следующий матч «сталевары» проведут завтра со «Спартаком».