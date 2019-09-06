Артемий Панарин высказался о дисквалификации Кузнецова

Южноуральский хоккеист дал большое откровенное интервью.

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Уроженец Коркино Артемий Панарин, воспитанник школы «Трактор», дал большое и откровенное интервью сайту «Спорт-Экспресс». Артемий, как и обычно, был довольно открыт и рассказал много интересных подробностей своей жизни, НХЛ, и хоккея в частности.

В разговоре была затронута и тема дисквалификации Евгения Кузнецова. Артемий признался, что эта новость повергла его в шок.

«Я считаю, что 4 года — слишком большой срок. Это очень щепетильная тема. И мне есть что сказать, но пока я не готов это сделать. Женя попал в очень непростую ситуацию. Он сказал, что жалеет об этом. Что еще тут скажешь?», — поделился Артемий Панарин.

Напомним, что Евгения Кузнецова на 4 года дисквалифицировала Международная Федерация хоккея на льду за то, что в его допинг-пробе, которую он сдал во время чемпионата мира по хоккею 2019 года, нашли следы кокаина.

Спортивные эксперты, журналисты и обычные болельщики разделились на два лагеря, обсуждая эту ситуацию. Первые пытались как-то оправдать Евгения за этот поступок, а вторые сразу забыли все заслуги Евгения в отечественном хоккее и были очень оскорблены. Но все признают, что шок был первой реакцией на эту новость.