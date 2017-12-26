/ Ведущая «Трактор-ТВ» Соня Гудим станет помощником тренера на Матче звезд КХЛ

Журналистка выведет на лед сборные дивизиона Тарасова.

На ежегодной товарищеской игре сильнейших хоккеистов КХЛ, Матче звезд, главным тренерам команд понадобятся помощники. В этот раз места на тренерских скамейках решили отдать слабому полу. Помощь наставникам окажут девушки-телеведущие, известные по активной работе в хоккейной сфере. Сред них ведущая «Трактор-ТВ» Соня Гудим. Она оказалась в дивизионе Тарасова.

Задача Лиги — сделать Матч Звёзд запоминающимся ярким событием, стараться каждый раз чем-то удивить болельщиков. В прошлом сезоне КХЛ в корне изменила формат Матча Звёзд, придумав мини-турнир команд дивизионов, во главе которых вместе с тренерами встали известные телекомментаторы и эксперты. Судя по тому интересу, который вызвала Неделя Звёзд в Уфе, этот шаг был верным. Мы уверены, что девушки-телеведущие в роли помощников тренеров запомнятся болельщикам надолго, ведь такого ещё не было в истории КХЛ. Всем будет интересно наблюдать за работой необычных тренерских дуэтов. Это станет возможным благодаря прямым включениям со скамейки — болельщики получат уникальную возможность увидеть «кухню» Матча Звёзд. Нашим телеведущим придётся на короткое время совместить две профессии. Но я думаю, никто не сомневается в том, что они справятся с этой задачей, быстро освоятся в новой роли и приготовят нам немало сюрпризов в прямом эфире. — прокомментировал решение вице-президент по маркетингу КХЛ Сергей Доброхвалов.



Матч звезд ХКЛ состоится в 2018 году в столице Казахстана — Астане. Команды выйдут на лед 13 и 14 января.