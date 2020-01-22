«Готовый эксперт»: как хоккейный мир отреагировал на комментарий Вячеслава Основина

Форвард «Трактора» выругался в прямом эфире.

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21 января после первого периода матча команд КХЛ «Сибири» и «Трактора», во время флеш-интервью нападающий челябинской команды, отвечая на вопросы журналиста о том, почему команда уступает со счётом 0:2, сильно выругался.

«Потому что надо домой бежать ***, как будто там дом горит, а мы ***** катимся. Поэтому уступаем», — на эмоциях поделился Вячеслав Основин.

Многих зрителей, которые увидели этот момент в прямом эфире, повеселили слова игрока «Трактора».

«Под чем он? А вообще, всё четко и понятно. Русский мат тем и хорош, что одним словом можно выразить свою длинную мысль. Коротко и ясно», — прокомментировали в социальных сетях телезрители матча.

Также хоккейные журналисты и эксперты тут же высказали свою точку зрения на произошедшее.

«Хочется, чтобы Вячеслав Основин пошёл работать хоккейным комментатором», — отметил корреспондент издания «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко.

А ветеран «Трактора» Анатолий Картаев подчеркнул, что Основин всё правильно сказал, но можно было обойтись и без мата.

«В принципе, это рабочий разговор. Это ведь претензия к ребятам, что плохо играли. Не бежали, плохо в обороне играли. Ругаться нельзя в прямом эфире, но бывает, что вылетает. Кто-то дерётся, кто-то ругается. Но ведь что-то надо делать же. Пропускаем голы ненужные. У него может неосознанно это вылетело», — поделился Анатолий Картаев.

Вопрос про употребление мата форвардом интересовал многих журналистов, присутствующих непосредственно на игре, которые и спросили про «инцидент» у главного тренера «Трактора» Владимира Юрзинова в послематчевой пресс-конференции.

«Насчёт интервью Вячеслава Основина в перерыве мне нечего сказать, я его не слышал. Я речи в раздевалке не комментирую. Это наше внутреннее дело, поэтому будем сами разбираться», — прокомментировал момент Владимир Юрзинов-младший.

Отметим, что ранее уже была аналогичная ситуация — в конце 2018 года, в матче «Локомотива» против минского «Динамо», где ярославцы после второго периода уступали в счёте 0:2, один из лидеров команды — защитник Якуб Накладал также эмоционально прокомментировал ход матча.

«Не знаю, что сказать. Извиняюсь за это слово, но это ***** какая-то. Не знаю вообще, почему так играем. Никто никому не помогает, все только смотрят на шайбу», — сказал защитник ярославской команды в прямом эфире.

Отметим, что Якубу Накладалу КХЛ не вынесла никаких предупреждений и штрафов. Возможно и Вячеславу Основину также ничего не грозит. Ведь, действительно, мало ли что может вылететь у спортсмена на эмоциях.