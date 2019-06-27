Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.81 +0.29 71.38 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Видгоф рассказал о подготовке «Трактора» к будущему сезону

Борис Видгоф рассказал о подготовке «Трактора» к будущему сезону

Функционер прокомментировал изменения в составе «черно-белых».
сегодня в 14:38
  |  Хоккей
Директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф в большом интервью порталу Allhockey.ru рассказал о том, как «черно-белые» подходят к новому сезону. По словам бизнесмена, полномочия по управлению командой ему передал глава региона Алексей Текслер, который так же как и сам Борис Видгоф, является поклонником хоккея. Непосредственно же с командой, кроме бизнесмена, работают вице-президент по хоккейным операциям Олег Усачев и Евгений Иванов.

При этом Борис Видгоф подчеркивает, что уровень «Трактора» прошлого сезона был не самым высоким. Об этом, в первую очередь, говорит расставание сразу с 14 игроками по окончании игрового года. По словам директора «черно-белых» соглашения были расторгнуты из-за неэффективности.

Сейчас мы подписали соглашения с игроками на супервыгодных условиях, поэтому все агенты и другие клубы называют нас просто террористами. При этом прописана хорошая бонусная часть для тех, кто действительно здорово сыграет и покажет результат. К примеру, у хоккеиста не может быть хороший показатель плюс/минус, если команда внизу турнирной таблицы. Поэтому суммы контракта мы занижали, а премиальные увеличивали. Это абсолютно правильный подход. Мы начинали вводить эту систему еще в 2005-м году, потом ее стали применять везде. — сказал Борис Видгоф.

Директор «Трактора» также ответил на замечания по поводу того, что команде не хватает забивных игроков. Борис Видгоф подчеркнул, что сейчас в составе челябинцев есть ряд мастеровитых хоккеистов.

Давайте посмотрим на состав нападения — Томас, Седлак, Малыхин, Полыгалов, Лисин, Кручинин, Глинкин, Бабенко, Тертышный, Зиновьев, Пеньковский, Шолохов, Шаров, Ерофеев, Степанов, Подкорытов. На днях мы подписали Томаша Гику, он умеет забивать и ассистирует отлично! Как не хватает снайперов? Нормально все. Я больше боюсь за голкиперов, потому что вратарская линия — это сложная такая штука. Но посмотрите, кто выиграл сейчас Кубок Стэнли? Джордан Биннингтон дебютировал впервые в своей жизни в НХЛ в январе. А плей-офф — вы знаете, что выигрывают вратари. — отметил Борис Видгоф.

Рассказал функционер и о том, почему решил в третий раз прийти к руководству «Трактора». Борис Видгоф уверяет — он следовал принципу: «Покажи, как надо делать».

В «Тракторе» я уже два раза показывал, теперь надо и в третий раз. Так что закатал рукава и пошел работать. Наведем порядок и все сделаем. Только просьба к болельщикам — прийти и поддержать команду. Они должны понимать, что мы все делаем для них. Я много разговариваю с людьми и вижу, что большинство настроено очень положительно и всегда желают нам удачи. За это всем огромное спасибо! — рассказал Борис Видгоф.

Напомним, бизнесмен стал руководителем «Трактора» в начале апреля. О назначении Бориса Видгофа на пост директора «Трактора» объявил глава Челябинской области Алексей Текслер. Предыдущее руководство клуба в лице Ивана Сеничева и Евгения Губарева было отправлено в отставку.

Хоккей
Воспитанник «Трактора» привезет Кубок Гагарина в Челябинск
вчера в 15:43
Воспитанник «Трактора» привезет Кубок Гагарина в Челябинск
Хоккей
Чешский форвард Томаш Гика стал игроком «Трактора»
25.06.2019
Чешский форвард Томаш Гика стал игроком «Трактора»
Хоккей
Экс-форвард «Трактора» Максим Якуценя объявил о завершении карьеры
24.06.2019
Экс-форвард «Трактора» Максим Якуценя объявил о завершении карьеры
Хоккей
Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»
18.06.2019
Голкипер Александр Судницин покинул «Трактор»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
сегодня в 19:11
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
Культура
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
сегодня в 18:49
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
Общество
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
сегодня в 18:10
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
Общество
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
сегодня в 18:04
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
Общество
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
сегодня в 17:55
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
Общество
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
сегодня в 17:29
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
Происшествия
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
сегодня в 17:20
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
Общество
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
сегодня в 17:04
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6