Борис Видгоф рассказал о подготовке «Трактора» к будущему сезону

Функционер прокомментировал изменения в составе «черно-белых».

Директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф в большом интервью порталу Allhockey.ru рассказал о том, как «черно-белые» подходят к новому сезону. По словам бизнесмена, полномочия по управлению командой ему передал глава региона Алексей Текслер, который так же как и сам Борис Видгоф, является поклонником хоккея. Непосредственно же с командой, кроме бизнесмена, работают вице-президент по хоккейным операциям Олег Усачев и Евгений Иванов.



При этом Борис Видгоф подчеркивает, что уровень «Трактора» прошлого сезона был не самым высоким. Об этом, в первую очередь, говорит расставание сразу с 14 игроками по окончании игрового года. По словам директора «черно-белых» соглашения были расторгнуты из-за неэффективности.



Сейчас мы подписали соглашения с игроками на супервыгодных условиях, поэтому все агенты и другие клубы называют нас просто террористами. При этом прописана хорошая бонусная часть для тех, кто действительно здорово сыграет и покажет результат. К примеру, у хоккеиста не может быть хороший показатель плюс/минус, если команда внизу турнирной таблицы. Поэтому суммы контракта мы занижали, а премиальные увеличивали. Это абсолютно правильный подход. Мы начинали вводить эту систему еще в 2005-м году, потом ее стали применять везде. — сказал Борис Видгоф.



Директор «Трактора» также ответил на замечания по поводу того, что команде не хватает забивных игроков. Борис Видгоф подчеркнул, что сейчас в составе челябинцев есть ряд мастеровитых хоккеистов.



Давайте посмотрим на состав нападения — Томас, Седлак, Малыхин, Полыгалов, Лисин, Кручинин, Глинкин, Бабенко, Тертышный, Зиновьев, Пеньковский, Шолохов, Шаров, Ерофеев, Степанов, Подкорытов. На днях мы подписали Томаша Гику, он умеет забивать и ассистирует отлично! Как не хватает снайперов? Нормально все. Я больше боюсь за голкиперов, потому что вратарская линия — это сложная такая штука. Но посмотрите, кто выиграл сейчас Кубок Стэнли? Джордан Биннингтон дебютировал впервые в своей жизни в НХЛ в январе. А плей-офф — вы знаете, что выигрывают вратари. — отметил Борис Видгоф.



Рассказал функционер и о том, почему решил в третий раз прийти к руководству «Трактора». Борис Видгоф уверяет — он следовал принципу: «Покажи, как надо делать».



В «Тракторе» я уже два раза показывал, теперь надо и в третий раз. Так что закатал рукава и пошел работать. Наведем порядок и все сделаем. Только просьба к болельщикам — прийти и поддержать команду. Они должны понимать, что мы все делаем для них. Я много разговариваю с людьми и вижу, что большинство настроено очень положительно и всегда желают нам удачи. За это всем огромное спасибо! — рассказал Борис Видгоф.



Напомним, бизнесмен стал руководителем «Трактора» в начале апреля. О назначении Бориса Видгофа на пост директора «Трактора» объявил глава Челябинской области Алексей Текслер. Предыдущее руководство клуба в лице Ивана Сеничева и Евгения Губарева было отправлено в отставку.



