«Белые Медведи» уверенно обыграли «Тюменский Легион»

Матч состоялся на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

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«Белые Медведи» продолжили домашнюю серию игрой с «Тюменским Легионом». 8 октября на челябинском льду состоялась первая встреча этих команд.

На старте встречи игровым преимуществом завладела челябинская молодежка. Была отлично выстроенная линия атаки, и довольно много бросков было сделано по чужим воротам. Гости хорошо защищались, но в порыве контратаки нарушили правила в чужой зоне, чем и воспользовались хозяева льда. На 7-ой минуте матча Данил Зиновьев получил пас от партнера и точным броском отправил шайбу в ворота соперника, открыв счет матча.

Во втором же периоде, на третьей минуте, «Тюменский Легион» сравнял счет. А практически к середине матча «Белые Медведи», опять же в большинстве, увеличили преимущество своей команды. Закрепившись в зоне соперника, форвард «черно-белых» Александр Яковлев нанес мощный бросок, шайба отскочила в сторону от ворот, где ее подкараулил защитник Алексей Капустин, который на добивании поразил пустой угол ворот и вывел свою команду вперед — 2:1.

В третьем периоде челябинцы не думали сбавлять оборотов и продолжали навязывать свою игру. На 4-й минуте третьего периода активная игра в зоне атаки принесла результат. Кирилл Кадышев, получив точную передачу от партнера, не оставил шансов вратарю «Легиона» — 3:1. К середине периода, вторая тройка нападения смогла организовать гол в дебютном для себя матче. Дмитрий Аржанов не реализовал выход один в ноль, но сумел сделать голевую передачу в этой же атаке на Михаила Горюнова-Рольгизера, а тот в свою очередь не упустил еще один шанс. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Белых Медведей».

«Было небольшое волнение перед матчем, но спасибо команде — ребята поддержали меня, и еще на разминке стал чувствовать себя более уверенно. Тренеры подсказывали с самого начала, поэтому уже в первую смену стал играть в полную силу. У меня получилось поработать на добивании и отличиться. Я очень рад этому. Забрал шайбу на память», — поделился после дебютного матча Михаил Горюнов-Рольгизер.

Следующий матч «Белые Медведи» проведут уже сегодня, 9 октября. Соперником вновь станет «Тюменский Легион».