Болельщики больше не смогут перекусить на хоккее в Челябинске

Это связано из-за введенных КХЛ ограничений.

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Состоялась премьера нового сезона хоккейного шоу Константина Устьянцева «Свободный лёд», в рамках которого были озвучены многие подробности новой реальности существования болельщиков в период пандемии.

Так, у зрителей, попавших на матч, больше не будет возможности приобрести еду и напитки на хоккейной арене. Ведь КХЛ в настоящий момент приняла решение приостановить реализацию горячего питания и напитков на неопределённый срок.

Более подробно ознакомиться со всеми нововведениями для болельщиков и игроков вы можете в новом выпуске «Свободного льда». Повтор программы состоится в четверг, 20 августа, в 23:30 на телеканале ОТВ.