Для хоккеистов КХЛ утвердили дресс-код

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги изменил регламент.

В соответствии с правками в регламенте КХЛ все хоккеисты с сезона-2019/20 должны соблюдать новые правила. Теперь для приезда на матчи обязательна одежда формального стиля, предусматривающая верхнюю одежду, пиджак, брюки и рубашку.

При этом на гостевых матчах допускается ношение спортивных костюмов и курток единого образца с логотипом клуба.

Отметим, что ранее дресс-код в лиге был утвержден только для руководителей клубов, тренеров и обслуживающего персонала команд. Руководители и тренеры должны носить костюмы единого образца: пиджак, брюки, рубашку и галстук. Для обслуживающего персонала допускается спортивная одежда с логотипом клуба.