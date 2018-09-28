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/ Какие изменения в сфере НПФ ждут россиян в 2019 году?

Какие изменения в сфере НПФ ждут россиян в 2019 году?

Нововведения помогут уберечь пенсионные накопления от действий недобросовестных агентов.
сегодня в 12:45
  |  Общество

Множество россиян столкнулись с проблемами, связанными с негосударственными пенсионными фондами. В то время, как одни подают жалобы на незаконный перевод пенсионных накоплений без их личного согласия, другие обнаруживают, что потеряли проценты, начислявшиеся на их средства в течение нескольких лет. По словам Кирилла Пронина, директора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России, десятки тысяч граждан, меняя НПФ, потеряли значительный инвестиционный доход.

После многочисленных заявлений такого рода в России разработали новую схему переводов средств из фонда в фонд – ее «запуск» планируется в начале 2019 года. По оценкам экспертов, она поможет обеспечить сохранность накоплений.

4,3 триллиона рублей – именно такая сумма на данный момент содержится в накопительной системе России. Эти средства принадлежат 76 миллионам российских граждан, а контроль над деньгами имеют как государство, так и частные фонды. По закону человек может самостоятельно выбирать наиболее привлекательный для него вариант и переводить средства из одного фонда в другой по желанию, но только один раз в год. Без потери дохода – раз в пять лет.

В 2015 году в стране начала функционировать государственная система страхования пенсионных накоплений. Это значит, что если НПФ лишат лицензии или организация обанкротится, ваши взносы сохранятся, так как находятся под государственной защитой. А вот процентов, «набежавших» за время пребывания ваших накоплений в НПФ, можно лишиться.


С их потерей столкнулись десятки тысяч россиян, по большей части в 2016 и 2017 годах. Причина кроется в недобросовестных агентах: они переводят деньги в НПФ без ведома владельца счета либо с разрешения гражданина, полученного обманным путем. Человека страшат государством, которое, по словам мошенников, может самовольно отобрать накопленное на старость. После чего запуганный перспективой нищенского существования россиянин подписывает контракт о переводе средств на якобы гарантированно защищенный счет в одном из НПФ и лишается инвестиционного дохода за несколько лет.

Нередки случаи сговора представителей негосударственных фондов и менеджеров банка. Схема проста: в стопку договоров о выдаче кредита или ипотеки подкладывают бумаги о переводе средств в другой фонд. Что называется – подпишешь и не заметишь.

В общей сложности, недобросовестные агенты нанесли россиянам ущерб в размере 30–40 миллиардов рублей за год – это потери накопленных доходов, которые люди могли бы получить после выхода на пенсию.

Некоторые граждане предпочли отложить решение подобных вопросов, а другие, столкнувшись с мошенниками, «ринулись в бой».

Зашел в одну известную сеть, специализирующуюся на продаже смартфонов, планшетов и прочей мелкой электроники, – выбирал наушники в подарок жене. При оплате товара, консультант попросила у меня паспорт и СНИЛС: объяснила тем, что сейчас в магазине проходит акция, можно выиграть ценные подарки после регистрации в системе. В итоге в документах, которые эта милая девушка протянула мне, была никакая не акция, а договор на перевод накопительной части пенсии в НПФ. После начала разбирательств подошел администратор, сослался на ошибку, предложил урегулировать это «недоразумение» подарком – теми самыми наушниками, – поделился челябинец Валерий Свиридов.

Новый закон, который вступит в силу 1 января 2019 года, позволит избежать подобных ситуаций. По словам Кирилла Пронина, система будет полностью прозрачной: на данный момент сотрудники могут умалчивать о рисках и потерях при досрочном переводе накоплений. В следующем же году они будут обязаны доступно доносить информацию о сумме дохода, которую человек потеряет, если решит сменить фонд. Если гражданин все же решит перевести накопления из одного фонда в другой, ПФР уведомит об этом и «старый», и «новый» фонды. В случае чего, отозвать заявление, которое станет возможно зарегистрировать на Едином портале госуслуг или во время личного визита в Пенсионный фонд России, можно будет до конца календарного года.

Таким образом, у каждого будет возможность взвесить все «за» и «против» и сделать осознанный выбор, – рассказал эксперт Центробанка в интервью ИА TagilCity.


По умолчанию накопительная часть пенсии находится под контролем государственной компании – Внешэкономбанка, который ежегодно начисляет на накопленную на сумму инвестиционный доход: в 2017 году этот показатель составил 8,6% годовых.

Как-то раз я обнаружила в почтовом ящике письмо от одного НПФ с выпиской об актуальном состоянии моих пенсионных накоплений. Учитывая, что никаких договоров о переводе в эту организацию я не подписывала, была, мягко говоря, обескуражена. Звонок на горячую линию удивил еще больше – сотрудница сообщила, что договор, оказывается, есть, и подписала я его собственноручно, а в ПФ России отправила соответствующее заявление об отзыве средств в пользу другого фонда. Попросила предоставить копию договора – пообещали отправить по почте через две недели. Интернет пестрил аналогичными ситуациями с этим фондом. В итоге я написала заявление в прокуратуру на возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество», сейчас жду ответа, – рассказала сайту «Первый областной» жительница Миасса Анна Митрошина.

Во избежание подобных ситуаций следует регулярно проверять, где находятся ваши накопления. Сделать это можно на сайте госуслуг в разделе «Пенсия, пособия и льготы», через многофункциональный центр (МФЦ) либо при обращении в ПФР: сотрудники выдадут вам справку о состоянии счета.

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