Челябинская область является одной из самых хоккейных в России

Рейтинг был составлен исходя из игроков, которые принимали участие в НХЛ.

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Челябинская область в российском хоккее давно значима, ведь на Южном Урале находятся сразу несколько хоккейных школ, которые в своё время выпускали ведущих хоккеистов страны. Но многие не задумывались о том, чтобы подсчитать непосредственно рейтинг по регионам в Российской Федерации.

Группа экспертов два месяца работали над созданием подробной таблицы, только за основу были взяты выступления игроков с российским паспортом в Национальной хоккейной лиге в сезоне 2018/19. И рейтинг был основан на том факте, где родился игрок, а не какую хоккейную школу он заканчивал.

«Многие достойные игроки являются выпускниками других школ, но мы как НХЛ, считаем по месту рождения», — заявили авторы рейтинга.

Рейтинг каждого игрока высчитывался по определённой формуле (1,0 х очки + 0,5 х матчи). Отдельно считались вратари — у них принимали во внимание лишь выигранные матчи.

И первое место заняла Москва. В целом, это не удивительно, ведь до сих пор московские клубы «Спартак», «Динамо» и ЦСКА являются лидерами российского хоккея и довольно много их звёзд едут выступать за океан. Стоит только упомянуть знаменитого Александр Овечкина, который недавно преодолел отметку в 700 заброшенных шайб в НХЛ. Всего же в Москве родилось 63 игрока, которые играли за океаном. Их общий рейтинг составил 19 тысяч 866 очков.

Челябинская область заняла почётное второе место, ведь в НХЛ играло 28 представителей региона (22 из Челябинска, пятеро из Магнитогорска и один из Коркино). В итоге рейтинг региона набрал 7 тысяч 682 очка. А лучшим является Сергей Гончар. Только уже в нынешнем сезоне его легко обойдёт Евгений Малкин. Замыкает тройку лучших южноуральцев Николай Кулёмин.

И в тройку лидеров попала Московская область, уроженцы которой набрали в общую сумму 6 тысяч 699 баллов.

Отметим, что в нынешнем сезоне НХЛ свои матчи провели девять игроков из Челябинской области: Евгений Малкин, Артемий Панарин, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов, Николай Прохоркин, Яков Тренин и Виталий Абрамов. И по набранным баллам Южный Урал пока находится на первом месте.