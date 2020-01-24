«Дом горит»: фразу Вячеслава Основина взяли на вооружение игроки других клубов

Пламенный привет форварду «Трактора» передали из Казани.

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Слова Вячеслава Основина, сказанные ещё 21 января в перерыве матча против «Сибири», до сих пор находят большой отклик. Напомним, он сравнил проходящую игру с горящим домом, который надо спасать.

На это флеш-интервью уже сделано нескольких мемов, их создали лишь любители хоккея, а вот нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов, в перерыве «зелёного дерби» — матча против «Салавата Юлаева» — поделился с журналистом, что их команда пока сидит дома.

«Сидим пока дома, чтобы наш дом не подожгли. Охраняем его. И пытаемся поджечь дом соперника», — пошутил Артём Лукоянов.

Таким образом, форвард казанцев передал привет своему бывшему одноклубнику. К слову, «Ак Барсу» удалось спасти свой дом. Они выиграли у «Салавата Юлаева» в серии буллитов. Игра завершилась со счётом 3:2 Б.

Также в прошедшем матче «Трактора» против «Автомобилиста», которое прошло в Екатеринбурге 23 января, болельщики приехали с мотивационными плакатами для своей команды «Бегите!!! Дом горит». Но, к сожалению, челябинцы уступили своим соседям по Уралу со счётом 1:4.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лёд». Это можно сделать здесь.