/ Ессе Виртанен: «Когда я узнал, что есть вариант с "Трактором", решиться было несложно»

Новичок команды рассказал о том, как переехал в Челябинск.

Новичок челябинского «Трактора» защитник Ессе Виртанен рассказал о том, как подписал контракт с «черно-белыми». По словам 27-летнего хоккеиста, решение о переезде из Финляндии в Челябинск не было для него сложным, а раздумья на этот счет заняли всего пару дней.

Я считаю, что «Трактор» — хорошая команда, которая обычно выходила в плей-офф, и мне кажется, что это та команда, с которой можно побеждать. Также я пообщался с друзьями, которые играли в КХЛ, они немного рассказали мне о городе и команде. — рассказал Ессе Виртанен.

Также Ессе Виртанен поделился эмоциями от прошлого сезона, в котором он выбил больше 40 очков и стал четвертым бомбардиром и лучшим бомбардиром-защитником чемпионата Швеции. Игрок отметил, что тот сезон стал для него лучшим в плане статистики.

Эти результаты послужили приятным дополнением. С другой стороны, конечно, проиграть в полуфинале было большим разочарованием, у нас были хорошие шансы на победу. — рассказал Ессе Виртанен.

По словам Ессе Виртанена, он рассчитывал попасть в состав сборной Финляндии на чемпионат мира, но такая возможность ему не предоставилась. Однако, несмотря на это, игрок следить за всеми матчами финской сборной на ЧМ-2019, а также за играми других хоккейных сборных.