Южноуральцам предлагают воссоздать сюжеты своих детских фотографий

Изображения понадобятся для участия в акции ко Дню защиты детей.

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Жители Челябинской области могут поучаствовать во флешмобе, приуроченном ко Дню защиты детей. Его проводят в рамках подготовки к онлайн-фестивалю «Большая перемена». Суть его в том, чтобы взрослые повторили сюжеты своих детских фотографий.

«Старт акции дали Ольга Свиблова, Юлия Савичева и другие звезды. Флешмоб покажет, как много общего у разных поколений и национальностей. Участникам предлагается разместить фото и короткий видео-рассказ о времени, когда они были маленькими, используя хештеги #ВсеМыДети и #WeAllAreKids», — сообщают организаторы акции.

Самые креативные и яркие фотографии будут опубликованы 1 июня в социальных сетях на страницах «Большая перемена», Future Team и «Большая перемена. Родительское собрание».