/ Экс-форвард «Трактора» Максим Якуценя объявил о завершении карьеры

Последний сезон 38-летний нападающий провел в Словакии.

Бывший нападающий челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Максим Якуценя завершил игровую карьеру. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал эксперт по спортивному PR Игорь Жуков.

Всего в карьере Максима Якуцени было 11 команд. Последний сезон форвард провел в составе словацкого ХК «Детва», где отыграл 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

38-летний Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока. Главным клубом в карьере Якуцени был «Трактор», за который нападающий в сумме провел пять сезонов. Он был одной из ключевых фигур медальной команды Валерия Белоусова 2012 и 2013, а также лидером бронзовой команды Анвара Гатиятулина 2018. В «Тракторе» Якуценя сыграл 329 матчей и набрал 168 (68+100) очков. По итогам сезона 2016/2017 болельщики «Трактора» назвали Максима Якуценю лучшим игроком команды и вручили Приз зрительских симпатий. — написал Игорь Жуков.

Отметим, что Максим Якуценя входит в топ-100 снайперов отечественных чемпионатов. На счету нападающего 190 забитых голов на высшем уровне. За 618 матчей в КХЛ он набрал 310 очков. Среди достижений игрока— бронзовые медали чемпионата России 2007 года, Кубок Континента 2012, «бронза» Кубка Гагарина 2012 года, серебряные медали Кубка Гагарина 2013 года, и «бронза» Кубка Гагарина-2018. Кроме того, Максим Якуценя является двукратным обладателем премии КХЛ «Железный человек»