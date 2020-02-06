Первую победу принесли юниорской сборной России челябинские хоккеисты

Национальная команда обыграла шведов со счётом 2:1.

Послушать 00:00

5 февраля в Уфе стартовал международный хоккейный Турнир пяти наций среди юниоров. В первом матче сборная России встречалась с командой из Швеции. Россияне смогли одолеть своих соперников в овертайме, игра завершилась со счётом 2:1 ОТ.

Обе шайбы в ворота сборной Швеции забросили челябинские хоккеисты — форвард школы «Трактор» Дмитрий Лобанов и защитник «Белых Медведей» Николай Сафронов.

«Играть в родных стенах — это большая ответственность. Старались не разочаровать наших болельщиков. Нас поддерживал тренер, давал чёткие указания, которые мы старались выполнить. Соперник достойный, и мы играли на равных. По ходу матча нас не раз выручал наш голкипер, также мы стремились к тому, чтобы показать свою игру в пас. Представлять страну — это большая гордость!», — поделился Дмитрий Лобанов.

Следующий матч национальная сборная России проведёт уже сегодня, 6 февраля, против команды из Финляндии.