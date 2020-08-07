«Металлург» и «Трактор» сыграют четыре очных матча в следующем сезоне КХЛ

Лига опубликовала календарь будущего чемпионата.

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Магнитогорский «Металлург» на старте нового сезона проведёт 5 домашних матчей подряд. Челябинский «Трактор» начнёт новый игровой год 3 поединками на арене имени Валерия Белоусова. Об этом стало известно сегодня, 7 августа, после публикации официального календаря лиги.



Ранее в пресс-службах южноуральских команд назвали первых соперников по 13-му сезону КХЛ. Откроет хоккейный год «Трактор». 3-го сентября команда Анвара Гатиятулина примет на своём льду «Автомобилист». Уже на следующий день, 4 сентября, «Металлург» сыграет первый матч сезона против «Куньлуня».

Затем в соперниках у «сталеваров» будут ХК «Сочи», «Амур», «Авангард» и «Торпедо», а первый гостевой матч команда Ильи Воробьёва проведёт 15 сентября против тех же «Сочи». В свою очередь «Трактор», после встречи с «Автомобилистом» примет «Куньлунь» и ХК «Сочи». Первая гостевая встреча челябинцев состоится 13-го сентября в Ярославле против «Локомотива». Рассказали в пресс-службе КХЛ и о том, сколько раз южноуральские команды встретятся между собой в рамках «Уральского дерби».

«Принципиальные соперники проведут по четыре матча друг с другом»,— гласит текст презентации КХЛ.

Очные матчи «Металлург» и «Трактора» состоятся 1 ноября, в Магнитогорске, 10 ноября в Челябинске. Затем противостояние перейдёт на 2021 год. 16 февраля клубы вновь встретятся в Челябинске, а закроют очные игры 27 февраля в Магнитогорске.

По планам КХЛ, новый сезон должен начаться 2 сентября. Напомним, по итогам прошлого игрового года лига не вручила Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса. Для южноуральских команд прошлый сезон нельзя назвать успешным. «Металлург» проиграл «Барысу» в первом раунде плей-офф, «Трактор» занял 11 место в Восточной конференции и не попал в игры на вылет.