/ «Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста»

3:1

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Анатолий Голышев, команда «Автомобилист».

32 мин — Большинство «Трактора», но челябинцы пока что не могут закрепиться в зоне для позиционной атаки. Более того, Анатолий Голышев перехватывает шайбу, выходит 1 на 1 с Демченко и увеличивает преимущество «Автомобилиста».

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Никита Трямкин, команда «Автомобилист».

31 мин — Выход 1 на 1 у Доуса, но Василий Демченко спасает «Трактор». Затем контратака челябинцев, в которой Никита Трямкин подсекает Кристиана Томаса и дает «черно-белым» 2 минуты большинства.

29 мин — И еще один момент у ворот «Трактора». На этот раз Денис Казионов атаковал с пятачка, но был остановлен защитой челябинцев.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Найджел Доус, команда «Автомобилист».

29 мин — Большинство «Автомобилиста». Найджел Доус бросает из правого круга вбрасывания и вновь выводит хозяев вперед.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

УДАЛЕНИЕ. За подножку малым штрафом наказан Никита Хлыстов, команда «Трактор».

28 мин — Выходил форвард «Автомобилиста» к воротам Демченко из-за угла, остановить его удалось только с нарушением правил.

27 мин — 2 минуты команды будут играть в составах 4 на 4. Пока что игра проходит без опасных моментов.

Страсти в матче накаляются!

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость малыми штрафом наказаны: Евгений Чесалин, «Автомобилист» и Алексей Петров, «Трактор».

И тут же после возобновления игры возникает драка. Евгений Чесалин и Алексей Петров сошлись в драке. Капитан «Трактора» быстро повалил игрока «Автомобилиста» на лед.

Кравцова осматривают врачи, а капитан челябинцев Алексей Петров активно обсуждал момент с судьями, но не смог убедить их в пользу удаления для екатеринбургского игрока.

26 мин — В единоборстве с Анатолием Голышевым досталось Виталию Кравцову. Молодой нападающий челябинцев лежит на льду.

25 мин — Перехват броска Ника Бэйлена, и Артем Гареев в паре с Дэном Сэкстоном убегали в атаку. Бросок последнего по воротам, Демченко накрывает шайбу.

24 мин — Игра в зоне «Автомобилиста». Затем екатеринбуржцы выводят шайбу из своей зоны в атаку, где ее забирает Никита Хлыстов и отправляет игровой снаряд на проброс.

22 мин — «Автомобилист» с шайбой. Попытка входа в зону. Бросок по воротам «Трактора», Демченко отражает щитком.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за хоккеистами «Трактора». Вход в зону и позиционная атака, но следует потеря шайбы.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 13−20; Броски в створ: 6−10; Голы: 1−1; Вбрасывания: 5−6; Блокированные броски: 6−5; Силовые приемы: 9−6; Время в атаке: 03:02—02:54; Штраф: 2−2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ГОЛ! Шайбу забросил Григорий Желдаков, команда «Трактор».

20 мин — «Трактор» с шайбой. Григорий Желваков входит в зону, бросает с кистей и СРАВНИВАЕТ СЧЕТ В МАТЧЕ!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Бросок по воротам Демченко, Васили ловит шайбу.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой наказаны: Дэн Сэкстон, «Автомобилист» и Никита Хлыстов, «Трактор».

18 мин — Команды предпочитают играть без остановок. За весь первый период было два таких отрезка по 5 минут. Но игра была остановлена из-за обоюдного удаления.

17 мин — С шайбой челябинцы, но вновь нет бросков.

15 мин — И вновь «Трактор» играет в атаке, но неточный пас от ворот Коваржа и шайба выходит из зоны.

14 мин — Еще опасность у ворот Коваржа. Кокуев «по-бобровски» выкатывался к воротам Коваржа, но не смог отправить шайбу в ворота.

13 мин — Атака «Автомобилиста». Дэн Сэкстон был с шайбой в зоне гостей, но из-за отсутствия партнеров ему пришлось покинуть ее.

12 мин — Томас заряжает с левого круга вбрасывания после паса Ника Бэйлена, рикошет от защитника хозяев, шайба летит выше ворот.

11 мин — Бросает со средней дистанции Семен Кокуев, Коварж реагирует щитком.

10 мин — «Автомобилист» с шайбой. Бросок по воротам Демченко с близкого расстояния, Василий отражает.

8 мин — Шайбу контролируют челябинцы, но пока что игра проходит без опасных моментов.

7 мин — Мощный бросок в створ ворот от синей линии защитника «Трактора», Коварж в игре.

6 мин — Два момента у «Трактора». Марсель Шолохов бросал по воротам соперника, но не попал в створ. Затем, кристиан Томас выходил 1 в 0 с Коваржем, но не смог переиграть голкипера.

4 мин — Екатеринбуржцы не собираются останавливаться. Попытка позиционной атаки после вбрасывания, защита «Трактора» сдерживает порыв.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Андрей Обидин, коанда «Автомобилист».

3 мин — Первая атака «Автомобилиста». Проход в зону от Андрея Обидина. Форвард проходит к воротам Демченко из угла и прямым бросок открывает счет в игре.

2 мин — Второй момент у ворот «Автомобилиста». Виталий Кравцов самостоятельно входит в зону хозяев площадки. Бросок от круга вбрасывания, шайба летит выше после контакта с Коваржем.

1 мин — Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Автомобилиста». Матч начался. Бросок Ника Бэйлена по воротам Якуба Коварж, вратарь хозяев в игре.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России

Стартовые составы команд на игру.

Добрый хоккейный вечер всем читателям «Первого областного»! Сегодня, 28 января, «Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста».

Прошлый матч для челябинского коллектива закончился «сухим» поражением со счетом 0:3. Однако сдаваться челябинцы не собираются. Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.