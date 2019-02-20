/ Евгений Дадонов стал одним из самых влиятельных европейцев по версии Forbes

Челябинец попал в список «30 до 30».

Европейское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг «30 до 30» — список самых влиятельных и перспективных представителей различных сфер жизни младше 30 лет. В него попадают ученые, финансисты, спортсмены и звезды шоу-бизнеса.

Не обошлось в списке без представителя Южного Урала. Нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов вошел в список «30 до 30» в категории «Спорт и гейминг», куда включают представителей не только классического, но и киберспорта. Отметим, что еще одним россиянином в списке стал защитник «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев.

Из спортсменов в списке также можно выделить французских футболистов Нголо Канте и Антуана Гризманна, теннисистку Петру Квитову, легкоатлетку Дину Эшер-Смит, конькобежка Арианна Фантана и бобслеист Торстен Маргис.