Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.2 -0.05 74.82 -0.09
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Евгений Дадонов стал одним из самых влиятельных европейцев по версии Forbes

Евгений Дадонов стал одним из самых влиятельных европейцев по версии Forbes

Челябинец попал в список «30 до 30».
сегодня в 13:59
  |  Спорт

Европейское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг «30 до 30» — список самых влиятельных и перспективных представителей различных сфер жизни младше 30 лет. В него попадают ученые, финансисты, спортсмены и звезды шоу-бизнеса.

Не обошлось в списке без представителя Южного Урала. Нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов вошел в список «30 до 30» в категории «Спорт и гейминг», куда включают представителей не только классического, но и киберспорта. Отметим, что еще одним россиянином в списке стал защитник «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев.

Из спортсменов в списке также можно выделить французских футболистов Нголо Канте и Антуана Гризманна, теннисистку Петру Квитову, легкоатлетку Дину Эшер-Смит, конькобежка Арианна Фантана и бобслеист Торстен Маргис.

Хоккей
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил впервые за восемь матчей
08.02.2019
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил впервые за восемь матчей
Хоккей
Три результативных балла Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Баффало»
19.12.2018
Три результативных балла Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Баффало»
Хоккей
Евгений Дадонов набрал 30-е очко в текущем сезоне
16.12.2018
Евгений Дадонов набрал 30-е очко в текущем сезоне
Хоккей
Челябинец Евгений Дадонов вновь отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ
12.12.2018
Челябинец Евгений Дадонов вновь отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
сегодня в 17:02
Организовать достойную паллиативную помощь для всех нуждающихся поручил Владимир Путин
Происшествия
Следственный комитет опубликовал фото подозреваемого в эксгибиционизме
сегодня в 16:51
Следственный комитет опубликовал фото подозреваемого в эксгибиционизме
Происшествия
Ребенок и два водителя погибли в страшной аварии в Троицком районе
сегодня в 16:31
Ребенок и два водителя погибли в страшной аварии в Троицком районе
Общество
Челябинская область подтвердила намерение стать «пилотным» регионом для квотирования выбросов
сегодня в 16:20
Челябинская область подтвердила намерение стать «пилотным» регионом для квотирования выбросов
Общество
Врачи и фельдшеры, которым за 55, получат «сельские» выплаты
сегодня в 16:02
Врачи и фельдшеры, которым за 55, получат «сельские» выплаты
Общество
Сохранить южноуральскую «Зигальгу» для будущих поколений поручил Владимир Путин
сегодня в 15:26
Сохранить южноуральскую «Зигальгу» для будущих поколений поручил Владимир Путин
Общество
В России построят два детских реабилитационных центра мирового уровня
сегодня в 15:25
В России построят два детских реабилитационных центра мирового уровня
Общество
Педагоги, уехавшие в села, получат выплату в миллион рублей
сегодня в 15:15
Педагоги, уехавшие в села, получат выплату в миллион рублей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6