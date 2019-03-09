/ Евгений Дадонов поучаствовал в разгромной победе «Флориды» над «Миннесотой»

Челябинец оформил ассистентский хет-трик.



Нападающий «Флориды Пантрез» Евгений Дадонов набрал 3 очка в матче чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд». Встреча команд, проходившая минувшей ночью, завершилась со счетом 6:2 в пользу «Пантер».

Все три передачи Евгений Дадонов оформил в первом периоде, тем самым поучаствовав во всех первых трех голах своей команды. На самом старте первых двадцати минут в борьбе у борта челябинец отдал пас на капитана «Флориды» Александра Баркова, который затем передал шайбу Джонатану Юбердо. Последний замкнул комбинацию «Пантер» отправив шайбу в ворота.



Второй и третий пасы Евгений Дадонов отдал уже в концовке периода. Челябинец вновь ассистировал Александру Баркову, который в свою очередь дал пас на защитника Маккензи Уигара, который мощным броском от синей линии сделал счет 2:0.





А затем Дадонов уже напрямую ассистировал все тому же Уигару, отдав пас с неудобной руки на синей линии.





Всего российский нападающий провел на льду 13 минут 36 секунд, и кроме 3 передач отметился 1 перехватом и показателем полезности «+4». На его счету Евгения Дадонов стало 53 очка в 68 матчах сезона.

Отметим, что клубный рекорд по количеству пасов установил капитан «Флориды» Александр Барков. Форвард поучаствовал в 5 из 6 голов команды и был признан первой звездой встречи и всего дня в НХЛ.

В этом матче «Пантеры» прервали серию из 6 поражений и поднялись на 11 место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.