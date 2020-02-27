Челябинские «Белые Медведи» завоевали путёвку в плей-офф

Они занимают шестое место в турнирной таблице.

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Хоккейный клуб МХЛ «Белые Медведи» за три матча до конца регулярного чемпионата обеспечил себе выход в плей-офф. Ведь челябинцы сумели выиграть шесть матчей подряд.

Сейчас «чёрно-белые» занимают шестую строчку турнирной таблицы и у них 82 очка в активе. А 26 февраля они одолели в первом матче «Сарматы» со счётом 3:1.

Первый раунд розыгрыша плей-офф в Молодёжной хоккейной лиге начнётся 9 марта. Соперники ещё неизвестны, ведь борьба по очкам до сих пор ожесточённая. Предварительно подопечные Алексея Заварухина сыграют либо с «Ирбисом» из Казани, либо с «Авто» из Екатеринбурга.

Капитан «Белых Медведей» Аркадий Аксёнов поделился, что после новости о выходе в плей-офф, у всех игроков команды появилось ещё больше желания играть и хорошо показать себя.

«Борьба за попадание в восьмёрку продолжалась почти до самого завершения регулярного чемпионата, но силы у нас ещё есть. Перед весенней частью чемпионата все команды в равном положении, для всех команд сезон продолжается, проходных матчей нет ни у кого. Для меня этот розыгрыш Кубка Харламова будет уже вторым в карьере. Если в прошлом сезоне эмоции просто зашкаливали, то теперь я уже буду играть спокойнее, сдержаннее, буду уделять внимание деталям. Перед командой задачи стоят максимальные: побеждать в каждом матче и как можно дальше забраться в розыгрыше Кубка Харламова», — рассказал Аркадий Аксёнов.

Впереди у челябинской молодёжки ещё три игры — против «Сарматы» и тольяттинской «Ладьи». Игры регулярного чемпионата они завершат 2 марта.