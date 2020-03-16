«Белые Медведи» в пятый раз сразятся с «Авто»

Серия матчей плей-офф переехала в Екатеринбург.

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Сегодня, 16 марта, в Екатеринбурге состоится решающий матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова МХЛ между командами «Авто» и «Белые Медведи». Клубы сыграют между собой в пятый раз.

Отметим, что серия игр длится до трёх побед. И в данный момент счёт равный — 2:2. Прошлую встречу, которая состоялась в Челябинске, «чёрно-белые» выиграли с «сухим» счётом — 3:0. В составе челябинской «молодёжки» отличились Аркадий Аксёнов, Александр Яковлев и Демид Мансуров.

Поэтому в сегодняшнем матче решится, кто же пройдёт в следующий раунд плей-офф. В прошлой встрече игроки, а также тренеры «Белых Медведей» отмечали, что они выходили на лёд сплочённым коллективом.

«Конечно, немного была скованность, может, из-за того, что было много болельщиков. Мы будем разбираться, так играть не должны. В первой встрече удалось сравнять счет, потом сразу пропустили. Мы этот момент разобрали и ребята выполнили то, что мы от них хотели», — поделился главный тренер челябинской команды Алексей Заварухин.

К слову, решающий матч состоится в арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге сегодня, в 18:30.