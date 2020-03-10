«Белые Медведи» сумели обыграть «Авто» во второй игре плей-офф МХЛ

Счёт в серии теперь равный.

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Сегодня, 11 марта, в Екатеринбурге состоялся второй матч 1/8 финала Кубка Харламова между командами МХЛ «Авто» и «Белые Медведи».

С первых минут игра была довольно равной, команды действовали активно, создавая хорошие моменты возле ворот друг друга. Но открыть счёт удалось всё же челябинцам. На 16-й минуте первую шайбу в ворота Георгия Романова забросил нападающий «Белых Медведей» Аркадий Аксёнов. А через 32 секунды Егор Степанов увеличил разницу, и теперь «Авто» нужно было отыгрывать минимум две шайбы.

Но удалось ответить лишь единожды — на 27-й минуте второго периода. Там один гол в створ ворот Ильи Горбунова оформил Илья Захаров. Но голкипер «чёрно-белой» молодёжки играл очень уверенно, даже когда хозяева льда усиливали натиск на оборону «Медведей».

Заряжены команды были и в третьем периоде. Гостям матча даже дважды удавались атаки «один на один», в том числе и в меньшинстве. Вратарь «Авто» Георгий Романов стойчески отразил все опасные броски. Выдержало «Авто» и пустые ворота, когда голкипер заменился на полевого игрока. Только это помогло им лишь сохранить минимальный разрыв в счёте, но никак его не сравнять, чтобы вывести игру в овертайм. Поэтому вторая встреча между «Авто» и «Белыми Медведями» завершился в пользу челябинцев со счётом 2:1.

Таким образом, счёт во всей серии, которая длится до трёх побед, теперь равный — 1:1. И следующие решающие игры 1/8 финала Кубка Харламова состоятся уже в Челябинске 13 и 14 марта.