Артемий Панарин забил «издевательский» буллит в матче НХЛ

Судьи даже пересматривали видео данного эпизода.

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Матч НХЛ между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд» 13 февраля. Игра дошла до серии буллитов, и здесь отличился уроженец Коркино Артемий Панарин, который играет за «рейнджеров».

Во время исполнения своей возможности штрафного броска он устроил настоящее шоу. Артемий проделал большое количество обманных движений ногами и шайбой, но всё-же смог забить снаряд в сетку ворот. И судьям даже пришлось пересматривать этот момент, чтобы признать этот гол.

Ведь согласно правилам НХЛ, хоккеист, исполняющий буллит, не должен останавливаться перед воротами, а шайба постоянно должна двигаться вперёд. И здесь Артемий Панарин всё сделал чисто, все правила были соблюдены. В итоге «Нью-Йорк» выиграл со счётом 4:3 Б.

На данный момент Артемий Панарин отыграл 55 игр, набрал 76 очков (29 шайб и 47 передач), его рейтинг «плюс-минус» — 28. Вместе с этим его команда находится на 11-м месте турнирной таблицы Востока. У них 62 очка, а до зоны плей-офф им не хватает минимум 6 результативных баллов.