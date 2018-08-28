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«Белые Медведи» по буллитам переиграли «Авто» из Екатеринбурга

Молодёжка «Трактора» начала домашний турнир с победы.
сегодня в 12:29
  |  Спорт

«Белые Медведи» одержали победу в первом матче домашнего предсезонного «Турнира памяти». Соперником молодёжки «Трактора» была команда «Авто» из Екатеринбурга. Победу по буллитам одержали хоккеисты из Челябинска.

Первыми счёт встречи открыли игроки «Авто». По ходу первого периода челябинцам приходилось дважды отыгрываться. У гостей отличились Илья Захаров и Иван Широкалов, у хозяев — Платон Попов и Данил Зиновьев. Во второй двадцатиминутке «Белые медведи» вышли вперёд, и держали лидерство в матче до третьего периода, когда в составе «Авто» отличился Юрий Муравьёв. В итоге, победителя встречи пришлось определять при помощи серии послематчевых буллитов, где победный гол забил игрок «Белых Медведей» Максим Шабанов.

Один из игроков «Белых Медведей», нападающий Данил Зиновьев поделился впечатлениями после игры. Хоккеист отметил характер команды, а также важность первой победы на домашнем турнире.

Все молодцы, бились до последнего. На льду была настоящая команда. Главное, что не опустили руки после пропущенных шайб, а доиграли встречу до конца. Просто переигрывали смены, не хватало свежести. В «Авто» ребята постарше, может и это сказалось. К ним присоединились несколько человек 2001 года рождения, но в принципе, вроде та же команда. Опытная, быстрая. Приятно было победить сегодня. Первая игра на домашнем турнире, важно было начать на хорошей ноте. — цитирует Данила Зиновьева пресс-служба «Трактора».

Следующие игры турнира пройдут сегодня, 28 августа. В дневном матче сыграют «Авто» и «Омские Ястребы», а вечером «Белые Медведи» встретятся с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска.

Расписание матчей:

28 августа
14:00 «Авто» vs «Омские Ястребы»
17:30 «Белые Медведи» vs «Сибирские Снайперы»

29 августа
14:00. «Авто» vs «Сибирские Снайперы»
18:00. «Белые Медведи» vs «Омские Ястребы»

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