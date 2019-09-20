«Челмет» и «Звезда» сыграют в Челябинске

На льду дворца спорта «Юность» они выяснят, кто из них сильнее.

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В воскресение, 22 сентября, в Челябинске на льду дворца спорта «Юность» состоится матч Высшей хоккейной лиги между «Челметом» и «Звездой» из Москвы. На данный момент, по версии ВХЛ, эти два клуба являются одними из лучших команд старта регулярного чемпионата.

И в матче появится интрига — на родной лед, только уже в форме «Звезды», выйдут экс-игроки «Трактора»: Семен Афонасьевский и Артем Пеньковский. Каково им будет впервые играть против своих хоккейных друзей?

Отметим, что у челябинцев был трудный календарь на старте сезона. Но они справились с этой трудной задачей, и из четырех матчей «Челмет» уступил лишь в одном. У команды заметен характер и четкая структура игры, что очень важно в современном хоккее.

Но соперник у «черно-белых» очень серьезный. На старте сезона-2019/20 они провели уже 6 матчей и во всех одержали безоговорочную победу. И отметим, что за все время встреч между «Челметом» и «Звездой», а их было восемь, челябинцы лишь один раз по буллитам смогли победить москвичей.

Матч состоится в воскресение, 22 сентября, в 13:00. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте 1obl.tv, чтобы лично проследить за ходом этого поединка!