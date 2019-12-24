«Челмет» в серии буллитов уступил СКА-Неве

Челябинцы забрали в актив одно очко.

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23 декабря во дворце спорта «Юность» в Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата ВХЛ - Кубка Шелкового пути. На льду встречались «Челмет» и СКА-Нева.

Первый период прошел довольно активно со стороны команды гостей, он был очень мощным на броски и атаки. Отдельно можно похвалить голкипера челябинцев Сергея Мыльникова, который достойно выстоял стартовый отрезок. Голов в этой двадцатиминутке болельщики не увидели.

Второй период тоже не был результативным, но прошел теперь уже в преимуществе хозяев льда. «Челмет» долго сидел в зоне атаки, пока чудовищная ошибка обороны челябинцев не привела к выходу один на один игрока СКА-Невы с Сергеем Мыльниковым. Но вратарь «черно-белых» вновь отлично сработал.

В заключительном отрезке матча хозяева вели. Хоть оборона и вратари обеих команд действовали безупречно, все-таки челябинцам удалось отрыть счет. На 52-ой минуте игры отличился Кирилл Кошурников. Только за пять минут до сирены «армейцы» отыгрались. Тимур Ибрагимов добил шайбу в пустые ворота — 1:1.

Игра перешла в овертайм. На половине «Челмета» было очень жарко. За пять минут СКА-Нева сильно атаковал «черно-белых». Завершить матч в дополнительное время не удалось, начались послематчевые буллиты.

К несчастью для «Челмета», серию бросков лучше исполнили гости. Матч завершился со счетом 1:2 Б в пользу СКА-Невы. А челябинцы забрали одно очко в свою копилку.

Главный тренер «черно-белых» Алексей Тертышный в послематчевой пресс-конференции отметил, что игра получилась равной.

«В концовке забили гол и ушли в оборону. Постарались сконцентрироваться. Недоработали в обороне в своей зоне, и соперник смог реализовать момент, забить. Буллиты — это мастерство. Соперник здесь сработал очень четко и забрал два очка. Ребята — молодцы. Всё равно потихоньку набираем очки. Одно взяли. Завтра отдохнем. У нас осталось еще две игры перед Новым годом. Будем к ним готовиться», — отметил наставник.

На данный момент «Челмет» находится на 11-ой строчке турнирной таблицы своей конференции. В активе команды 41 очко. А до восьмерки не хватает минимум 5 результативных баллов.

Следующая игра «черно-белых» состоится также дома. В пятницу, 27 декабря, в Челябинск приедет «Динамо» из Твери. Сайт 1obl.tv и телеканал «Восточный экспресс» будут транслировать встречу в прямом эфире. Начало в 13:00 по челябинскому времени.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь