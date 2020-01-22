«Челмет» в овертайме уступил тюменскому «Рубину»

Состав челябинской команды кардинально изменился.

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21 января в Тюмени состоялся матч ВХЛ между командами «Рубин» и «Челмет». В сравнении с прошлыми матчами игровой состав «чёрно-белых» значительно поменялся. Неизменной осталась только пара защитников Богдан Жиляков — Пётр Ясинский. Масштабная трансформация вызвана неудовлетворительными результатами, болезнями, травмами, а также ротацией хоккеистов во внутриклубной системе.

Данная ротация позволила подняться на уровень выше некоторым молодым игрокам. Поэтому матч также был примечателен тем, что средний возраст хоккеистов «Челмета» в этой игре был 20,3 года. На данный момент челябинский клуб является самым «молодым» в ВХЛ.

С самого старта матча хозяева шли вперёд. Тюменцы очень много и позиционно атаковали. И здесь можно похвалить голкипера «чёрно-белых» Владислава Сухачёва, который отлично показал себя в воротах после тяжёлой травмы. Но первую шайбу в этом матче всё-таки смогли забросить именно подопечные Алексея Тертышного, пусть и под занавес второго периода.

В начале третьей двадцатиминутки игроки «Челмета» получили удаление, чем и смог воспользоваться «Рубин», благодаря усилиям Михаила Железнова. Затем, вновь под конец периода, состоялась «перестрелка». Сначала вперед свою команду вывел игрок челябинского клуба Александр Подкорытов, а затем тюменский нападающий Андрей Рычагов сравнял счёт.

В итоге игра перешла в овертайм, где всё решил гол, опять же, на последних секундах игры. Её забросил игрок «Рубина» Дмитрий Лютов, чем и принёс победу своей команде.

Главный тренер «Челмета» Алексей Тертышный в послематчевой пресс-конференции рассказал, что череда поражений психологически «прибила» команду.

«Для нас тяжёлый получился матч. Знали, против кого играем, готовились. Ребят хочу поблагодарить, молодцы, хорошо сработали. Немножко не дотерпели в третьем периоде. Не могли реализовать моменты, которых создавали очень много. Сегодня сдвинулись с мёртвой точки, но концовку нужно было провести чуть-чуть правильнее. По ходу встречи у соперников также было много моментов. Где-то удача оказывалась на нашей стороне, вратарь нас выручал, держал нас в игре», — поделился Алексей Тертышный.

На данный момент «Челмет» находится на 11-м месте турнирной таблицы. До зоны плей-офф им не хватает 6 очков. Следующая игра «чёрно-белых» состоится 23 января. Они поедут в Ханты-Мансийск, чтобы сразиться с местной «Югрой».