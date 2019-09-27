«Челмет» уступили узбекскому дебютанту «Хумо»

Матч в Челябинске завершился со счетом 1:2.

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Продолжается регулярный чемпионат «Кубок Шелкового пути» в Высшей хоккейной лиге. 26 сентября в Челябинске встречались местный «Челмет» и недавно созданный «Хумо» из Ташкента. И этот день стал праздничным для государства из Центральной Азии. За несколько часов до игры Международная федерация хоккея на конгрессе IIHF в Риме приняла Узбекистан в свои ряды.

Отметим, что за «Хумо» играют челябинцы Павел Нечистовский, Денис Мошаров, Платон Попов и Иван Безруков. Именно Мошаров и Безруков были самыми активными в команде гостей. Они первыми проверили голкипера «Челмета» Владислава Сухачева на готовность к игре.

Первый период челябинцы трижды владели численным превосходством. Но игра в большинстве у спецбригад «черно-белых» откровенно не складывалась.

Второй период «Челмет» начинал в меньшинстве. Лишь когда время штрафа истекло, ташкентский защитник бросил шайбу в ноги Максиму Кориневскому на челябинской синей линии. В свою очередь капитан челябинцев закинул ее в ворота «Хумо» — 1:0. Далее челябинцы заработали удаление, чем и воспользовались ташкентские игроки. Перед самым окончанием второго отрезка, вновь благодаря большинству «Хумо», была заброшена вторая шайба.

В третьем периоде «Челмет» всячески пытался спасти матч. Однако конструктивных действий в нападение для гола не хватило. 1:2 — поражение от дебютанта Высшей хоккейной лиги.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий отметил, что соперник играл самоотверженно.

«На самом деле сегодня главным был вратарь соперника. Мы имели неплохие моменты. Особенно растранжирили в первом периоде. Ребят предупреждали: «Хумо» команда опытная, ребята поигравшие, нельзя давать им шанс. Созданные моменты мы должны были по максимуму использовать. Не получилось. Наверное, исход закономерен», — рассказал Максим Смельницкий.

Следующую игру «Челмет» проведет на выезде 1 октября. Соперником челябинцев станет «Дизель» из Пензы.