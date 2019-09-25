«Челмет» обыграл воскресенский «Химик»

Матч в Челябинске закончился со счетом 4:2.

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Матч ВХЛ «Кубок Шелкового пути» между «Челметом» и «Химиком» из Воскресенска состоялся в Челябинске 24 сентября.

Игра началась с активного хоккея со стороны соперников. Но воскресенских игроков хватило лишь на пять минут, затем «черно-белые» взяли инициативу в свои руки. Счет матча был открыт на 19-ой минуте. Первую шайбу забросил нападающий «Челмета» Демид Мансуров. А затем, буквально через 12 секунд, вторую шайбу в ворота «Химика» положил и форвард Александр Подкорытов.

На старте второго отрезка «Химик» получил численное превосходство. И именно большинство позволило игрокам из Воскресенска забить первую шайбу в ворота Владислава Сухачева. Это был единственный гол во втором периоде.

Третий период прошел в более ослабленном варианте. Трудовой гол забил Владислав Кулиев, ведь он не только выиграл борьбу за отскок, но и с разворота послал шайбу низом во владения голкипера «Химика». В середине периода воскресенский защитник прострелил ворота «Челмета» — 3:2. И гости матча начали активнее атаковать ворота челябинцев. Их решительные действия привели к удалению за численное нарушение. Этим и воспользовался Андрей Гришаков, запустивший четвертую шайбу в ворота «Химика». За полторы минуты до сирены тренерский штаб воскресенской команды взял тайм-аут, а за пятьдесят секунд до конца убрал с игры вратаря. Эти попытки оказались тщетны. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Челмета» из Челябинска.

Главный тренер «черно-белых» Максим Смельницкий в послематчевой пресс-конференции рассказал, что они тщательно изучали своего соперника.

«Готовились к этому матчу, посмотрели много видео с игрой соперника. Спасибо команде: нечасто бывает, выполнили установку. Попросили ребят сыграть агрессивно, не отдавать сопернику инициативу, надёжно и строго сыграть в обороне, блокировать максимальное количество бросков, использовать те моменты, которые создаём. Сегодня можно поставить команде положительную оценку. Играли самоотверженно, с душой, с настроем», — рассказал Максим Смельницкий.

Следующую игру «Челмет» сыграет завтра, 26 сентября. Их соперником станет недавно созданная команда «Хумо» из Узбекистана. Начало матча в 18:30 по челябинскому времени.