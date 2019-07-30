«Челмет» взял матч-реванш у «Лады»

Челябинцы «всухую» обыграли команду из Тольятти.

Сегодня, 30 июля, в Челябинске состоялся повторный матч между челябинским «Челметом» и тольяттинской «Ладой». «Черно-белые» не оставили гостям ни единого шанса. Победу одержали хозяева льда со счетом 5:0.

Предсезонные матчи нужны для того, чтобы оценить, какие связки работают, кому какой партнер подходит. Эти матчи позволяют безболезненно варьировать состав.

Тренерский штаб «Челмета» оставил прежней защиту. Единственное, поменялись сочетания и появились не выходившие на лед в прошлом матче Дмитрий Тарасов, Максим Кориневский, Юрий Шадрин и Михаил Коновалов.

Первый и второй матчи – абсолютные противоположности. «Челмет» не давал продохнуть сопернику. Андрей Гришаков выдал пас из-за ворот в центр зоны, откуда шайбу забросил Максим Шипин, тем самым открыв счет матча.

Во втором периоде челябинцы смогли реализовать пятое по счету большинство в матче. Дмитрий Тарасов бросил низом, а защитник Евгений Назаркин подправил шайбу в ворота.

И также выскочивший со штрафной скамейки Иван Безруков помчался к воротам соперника, где замкнул передачу партнёра. Тем временем, счет на табло стал 3:0.

И сразу после перерыва счёт стал 4:0. Максим Шипин сделал дубль. И здесь помогла наша оборонительная тактика, так как вратарь «Лады» абсолютно ничего не видел. Обзор голкиперу полностью перекрыл форвард «Челмета» Андрей Гришаков.

На последней минуте матча игра была в формате «четыре на четыре». Форвард «черно-белых» Платон Попов отобрал шайбу у тольяттинского защитника и легко переиграл вратаря «Лады».

Красивые 5:0 – это первая победа «Челмета» под руководством главного тренера Максима Смельницкого.

«До матчей с «Ладой» мы провели только пару двусторонних матчей. Поэтому первый поединок с тольяттинцами получился сумбурным. Хотели играть активно, но не получилось. Перед вторым матчем поговорили с ребятами, сказали, что сыграли неплохо, но все равно это проигрыш. Поэтому настраивали команду так, что уже сейчас пора побеждать. Ведь с выигрышами приходит уверенность, по-другому себя чувствуешь. По настрою и самоотдаче ни к кому претензий нет. Одним словом – молодцы», – прокомментировал игру Сергей Тертышный, помощник главного тренера «Челмета».

Отметим, что «черно-белые» из ВХЛ с 6 по 8 августа будут участвовать в турнире памяти Н.В. Парышева в Кургане, где сыграют с такими командами, как курганским «Зауральем», тюменским «Рубином» и учалинским «Горняком».