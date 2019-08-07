«Челмет» участвует в мемориале Николая Парышева

Турнир проходит в Кургане.

Накануне, 6 июля, утром команда «Челмет» из ВХЛ отправилась в Курган. Там проводится традиционный мемориал Николая Парышева. «Черно-белые» регулярно участвуют в этом предсезонном турнире, а в 2015 году одержали там победу.

В первом поединке «Челмет» в овертайме уступил хозяевам соревнований – курганскому «Зауралью». Матч закончился со счетом 3:2. Шайба была заброшена за 6 секунд до конца игры. Но наша команда особо не расстроилась, ведь по игре в целом, по самоотдаче, характеру никаких вопросов ни у кого не возникло.

Сегодня, 7 июля, наша команда под руководством Максима Смельницкого спустя всего 16 часов после окончания матча с «Зауральем», вышла на лед биться против тюменского «Рубина».

«Рубин» начал турнир с победы над учалинским «Горняком». Но это не помешало «Челмету» вырваться вперед и выиграть матч. Голы «черно-белых» получались один краше другого. Фарм-клуб «Трактора» практически весь матч провел в зоне «Рубина», чем изрядно выматывал их состав. Тюменцы смогли реализовать единственные голевые моменты и матч закончился со счетом 4:2 в пользу челябинского «Челмета».

«Хорошие игры в Кургане. Трудимся в рабочей атмосфере. Матч против «Рубина» получился тяжёлым. Против нас вышли играть молодые парни. На них тоже настраиваться надо, потому что они кусаются, бьются. В хоккее просто так ничего не даётся. Необходимо настраиваться независимо от того, какой соперник против тебя играет. Надо работать и показывать себя», — прокомментировал игру Егор Бабенко, нападающий «Челмета».

Завтра, 8 августа, состоится последний день турнира, где «черно-белые» сразятся с «Горняком» из Учалов.