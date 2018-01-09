/ Коркинец Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий забросил победную для своей команды шайбу.

Звездой текущего игрового дня в НХЛ признан Артемий Панарин. Коркинский хоккеист, выступающий сейчас за «Коламбус», помог команде победить в игре против «Торонто». Шайба форварда, забитая в овертайме, стала решающей. Этот же гол привел хоккеиста к «звездному» статусу.



Панарин в понедельник помог «Коламбусу» обыграть на выезде «Торонто» (3:2), забросив победную шайбу на четвертой минуте овертайма. Соотечественник и партнер по команде Панарина вратарь Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков и был признан второй звездой игрового дня. Тройку лучших замкнул форвард «Торонто» Джеймс ван Римсдайк, открывший счет в матче. — сообщает РИА Новости.

Напомним, что Артемий Панарин уже забросил 11 шайб в 44 играх и сделал 25 голевых передач. На его счету 36 очков. Сейчас «Коламбус», за который он выступает, занимает 5 позицию в турнирной таблице Восточной конференции.