/ Две передачи Артемия Панарина не помогли «Коламбусу» обыграть «Виннипег Джетс»

Очередными результативными баллами отличился форвард команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин. Нападающий отличился двумя голевыми пасами, однако этого не хватило для победы над «Виннипег Джетс».
«Хлебушек» поучаствовал в обоих голах «Синих Жакетов» в этой игре. В середине первого периода, в большинстве, Артемий Панарин набросил шайбу к воротам «Виннипега», где расторопнее всех оказался капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо. Этот гол позволил команде из Огайо сравнять счет в игре.
Второй голевой пас Панарина случился в самой концовке второго периода. В равных составах Артемий Панарин отдал поперечный пас к правому кругу вбрасывания на Сета Джонса, который вновь сравнял счет в матче.
Однако итоговая победа, со счетом 5:2, благодаря хет-трику Блэйка Уилера, досталась хоккеистам «Виннипега».
Отметим, что в последних 5 играх на счету россиянина 6 очков. Всего в 62 матчах сезона 73 балла за результативность, из которых 25 голов и 48 передач.