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/ Две передачи Артемия Панарина не помогли «Коламбусу» обыграть «Виннипег Джетс»

Две передачи Артемия Панарина не помогли «Коламбусу» обыграть «Виннипег Джетс»

Форвард набрал пять очков в последних шести играх.
сегодня в 14:41
  |  Хоккей

Очередными результативными баллами отличился форвард команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин. Нападающий отличился двумя голевыми пасами, однако этого не хватило для победы над «Виннипег Джетс».

«Хлебушек» поучаствовал в обоих голах «Синих Жакетов» в этой игре. В середине первого периода, в большинстве, Артемий Панарин набросил шайбу к воротам «Виннипега», где расторопнее всех оказался капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо. Этот гол позволил команде из Огайо сравнять счет в игре.

Второй голевой пас Панарина случился в самой концовке второго периода. В равных составах Артемий Панарин отдал поперечный пас к правому кругу вбрасывания на Сета Джонса, который вновь сравнял счет в матче.

Однако итоговая победа, со счетом 5:2, благодаря хет-трику Блэйка Уилера, досталась хоккеистам «Виннипега».

Отметим, что в последних 5 играх на счету россиянина 6 очков. Всего в 62 матчах сезона 73 балла за результативность, из которых 25 голов и 48 передач.

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