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/ Генменеджер «Коламбуса»: «Нужно сделать всё что можем, пока Бобровский и Панарин в клубе»

Генменеджер «Коламбуса»: «Нужно сделать всё что можем, пока Бобровский и Панарин в клубе»

Ярмо Кекяляйнен рассказал, какого выступления ждет от команды.
сегодня в 14:43
  |  Хоккей

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, какого выступления он ожидает от команды. По словам функционера, все в организации верят, что не стоит бояться ошибок, стараться на максимуме возможностями и тогда придет желаемый результат. Не остались без внимания менеджера и игроки «Синих Жакетов» Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Ярмо Кекяляйнен заявил, что пока россияне находятся в составе «Коламбус» постарается достигнуть максимальных целей.

Возможно, Бобровский и Панарин проводят здесь последнюю весну, но мы будем наслаждаться этим, пока можем. Давайте сделаем всё что можем, пока они здесь, а потом взглянем на команду 1 июля и посмотрим, как мы выглядим. Хочу видеть, как команда старается на максимуме. Хочу, чтобы игроки не боялись ошибаться. Когда думаешь, что просто обязан побеждать, к лучшей игре это не приводит. Для меня игра всегда превыше результата. Если играешь правильно, делаешь правильные вещи на льду, то рано или поздно результат придет. Надо думать только о том, как оставлять всего себя на льду. — цитирует Ярмо Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что уроженец Коркино Артемий Панарин выйдет на рынок свободных агентов по окончании текущего сезона. «Хлебушек» отказался от продления контракта с командой из Огайо, поскольку хочет рассмотреть все возможные варианты.

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