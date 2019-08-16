Болельщик «Трактора» получил ключи от выигранной квартиры

Розыгрыш состоялся во время матча Кубка губернатора.

13 августа во время финального матча розыгрыша Кубка губернатора между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» состоялся розыгрыш квартиры-студии в микрорайоне «Академ Riverside». Челябинец Андрей Мельников, чье имя прозвучало на всю ледовую арену «Трактор», зарегистрировал три билета для участия в лотерее. Во время матча он находился дома и долго не мог поверить, что все происходит по-настоящему.

«Постоянно во что-то играл, надеялся, но никогда ничего не выигрывал. Скептически относился ко всяким таким розыгрышам, а тут вот как бывает», — поделился Андрей Мельников.

Победитель розыгрыша работает бригадиром на заводе «Метран» и у него трое детей. Счастливчик признался, что только недавно выплатил ипотеку. Дозвониться ему удалось только со второго раза, была реальная возможность, что Андрей не возьмёт трубку и останется без квартиры.

«Матч уже был закончен, я телевизор выключил и пошёл по каким-то хозяйским делам. Сам звонок я не слышал, ко мне подбежал мой ребёнок с телефоном, увидел там неизвестный номер. В какой-то момент ещё сомневался, если ли смысл брать или не брать. Взял и услышал, что я выиграл квартиру. Честно говоря, я думал, что это всё розыгрыш. Сейчас побывал в квартире, испытываю радость. Сына, который принёс мне трубку, обязательно сейчас вознагражу»,— рассказал Андрей.

Призовой сертификат счастливому болельщику вручил капитан «чёрно-белых» Дмитрий Калинин и пожелал благополучного проживания в новой квартире. Сам Андрей Мельников уже давно болеет за «Трактор», и в ответ он пожелал любимому клубу «побед, побед и ещё раз побед».