«Белые Медведи» взяли реванш у «Сибирских Снайперов»

Исход игры решила серия буллитов.

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8 января в Новосибирске состоялся матч МХЛ между командами «Сибирские Снайперы» и «Белые Медведи». Исход этой игры смогла решить лишь серия послематчевых буллитов.

Вся встреча проходила в упорной борьбе. «Белые Медведи» продемонстрировали совершенно иной старт матча по сравнению с предыдущим. Но первый гол получился на 12-й минуте от игроков «Сибирских Снайперов», когда челябинцы были в меньшинстве. «Черно-белым» немного потребовалось времени, чтобы ответить хозяевам льда. На 15-й минуте игры точным броском ворота Владислава Щербакова поразил форвард Иван Ширяев. Счет к первому перерыву составлял 1:1.

Второй период можно назвать «перестрелкой» с большим количеством удалений. Наш Константин Лукин на 21-й минуте, оставшись в одиночестве перед воротами, переиграл вратаря — 1:2. Затем на 23-й минуте новосибирцы сравняли счет. Спустя три минуты Данил Зиновьев снова вывел челябинскую команду вперед, форвард был точен из круга вбрасывания — 2:3. Далее «Белые Медведи» не сумели удержать преимущество и в контратаке пропустили еще одну шайбу. После этой феерии выдался спокойный отрезок, но на 37-й минуте игры вновь начался поток голов. «Медведи» вновь вырвались вперед усилиями Тиграна Ярулина, но через минуту «Снайперы» сравняли счет, а еще через 60 секунд вперед вырвались уже новосибирцы. И ко второму перерыву счет на табло показывал результат 5:4.

Третий отрезок был гораздо спокойнее. Команды старались не ошибаться и действовали максимально аккуратно. Но все же «Белые Медведи» добились своего на 57-й минуте: Кирилл Кадышев слету добил шайбу в ворота соперника — 5:5. Игра перешла в овертайм.

Но и в дополнительное время победитель этого противостояния не выявился, поэтому были назначены послематчевые штрафные броски. И здесь можно похвалить голкипера челябинцев Илью Горбунова, который стойко выдержал буллиты. Сильнее оказались подопечные Алексея Заварухина, которые выиграли матч со счетом 5:6 Б.

«Вчера равная игра была, просто пару контратак пропустили — ничего страшного, бывает. Сегодня тоже начали спокойно, никто не доминировал. Но во втором периоде мы начали „сыпаться“ в обороне, хорошо, что хоть сами забрасывали. Поговорили с парнями на эту тему, сказали, что так играть нельзя. Они нас услышали и в третьем периоде неплохо сыграли», — поделился главный тренер «Белых Медведей» Алексей Заварухин.

На данный момент челябинская молодежка занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В их активе 61 очко за 46 игр. Следующие две игры «Белых Медведей» пройдут 14 и 15 января в Омске против «Омских Ястребов».