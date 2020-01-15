«Белые Медведи» в овертайме уступили «Омским Ястребам»

Сегодня состоится повторная встреча.

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Вечером 14 января в Омске состоялся матч МХЛ, в котором «Омские Ястребы» принимали челябинских «Белых Медведей». Исход этой встречи решился лишь в дополнительном времени.

В первом периоде преимущество захватили хозяева льда. Они же и открыли счёт матча. Сначала на пятой минуте игры отличился Матвей Заседа, затем, на 12-ой минуте — Герман Волошин, увеличивший преимущество своей команды до двух заброшенных шайб.

А вот второй отрезок отличался по содержанию игры. «Белые Медведи» стали гораздо активнее действовать в атаке. И это же отразилось на счёте. На 27-ой минуте первую шайбу от челябинцев забросил Родион Фильчаков. Затем, при численном преимуществе, на 34-ой минуте встречи Александр Яковлев сравнял счёт. А через две минуты Валерий Сапожников, вновь при игре в большинстве, смог вывести «чёрно-белых» вперед. Таким образом, вторая двадцатиминутка завершилась в пользу команды Алексея Заварухина — 2:3.

В третьем периоде команды показали равную игру, хотя «Омские Ястребы» заметно вырвали преимущество по броскам. Но стоит отметить вратаря челябинцев Илью Горбунова, который стойко парировал многочисленные «выстрелы». При этом всё же хозяева льда сумели сравнять счёт. На 44-ой минуте на добивание подоспел Александр Яремчук. После этого темп игры успокоился и для выяснения победителя было назначено дополнительное время.

Челябинцы дважды остались в меньшинстве по ходу овертайма, но если в первом случае самоотверженная игра оставила ворота в неприкосновенности, то во втором это сделать помешал всё тот же Александр Яремчук. Таким образом, первая игра между «Омскими Ястребами» и «Белыми Медведями» завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Следующая встреча этих команд состоится сегодня, 15 января, в 18:00 по челябинскому времени. Челябинская молодёжка постарается взять реванш за этот проигрыш.

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