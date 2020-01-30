«Белые Медведи» обыграли «Чайку» в двух матчах подряд

Исход второго поединка решила лишь серия буллитов.

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28 и 29 января в Челябинске состоялись игры МХЛ между командами «Белые Медведи» и «Чайка». Нижегородцы всё ещё ведут активную борьбу за зону плей-офф, до которой им осталось набрать минимум три очка.

В первой встрече челябинцы смогли одолеть своего соперника со счётом 4:2. В свой актив голевые очки набрали Артём Шварёв, Кирилл Кадышев, Данил Зиновьев и Александр Абрамов.

Но вот вторая встреча вышла гораздо более неуступчивой. Обе команды играли от обороны. За основное время, а затем и дополнительное, победителя выявить не удалось. А вот серия буллитов осталась за хозяевами льда. Единственная шайба в этом матче была записана на нападающего «Медведей» Михаила Горюнова-Рольгизера.

На данный момент челябинская молодёжка — единственная команда системы «Трактора», которая входит в зону плей-офф. «Белые Медведи» занимают шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. У них в активе 70 очков. Впереди ещё десять игр регулярного чемпионата. Следующая пара встреч пройдёт 8 и 9 февраля в Ханты-Мансийске, где подопечные Алексея Заварухина встретятся с «Мамонтами Югры».