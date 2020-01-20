«Белые Медведи» дважды подряд разгромили «Тюменский Легион»

Общий счёт заброшенных шайб составил 3:14.

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В минувшие выходные, 18 и 19 января состоялись матчи МХЛ между «Тюменским Легионом» и «Белыми Медведями».

До матча с тюменцами у «чёрно-белых» было два проигрыша подряд одному из лидеров Восточной конференции — «Омским Ястребам». Поэтому челябинцам надо было отыгрываться и продолжать борьбу за очки: до плей-офф осталось не так много матчей, а напряжение у команд возрастает. А вот «Тюменский Легион» находится на последнем месте Востока и уже давно не имеет шанса на попадание в восьмёрку — у дружины в активе всего 14 очков.

В первой игре натиск команды Алексея Заварухина начался уже с первых минут. Заброшенными шайбами в составе челябинцев отличились Константин Лукин и Александр Абрамов. Также дубль оформил Иван Ширяев и отметился хет-триком Данил Зиновьев. Хозяева льда смогли ответить лишь одним попаданием в третьем периоде, автор — форвард Иван Степанов.

Во второй встрече «Белые Медведи» также решили исход матча уже в первом периоде. Голевые очки заработали Артём Шварёв, Степан Мысляев, Иван Ширяев, Александр Яковлев. А также Валерий Сапожников, записавший на себя дубль. Здесь уже тюменцы забросили две шайбы — от Кирилла Абрамова и Артёма Пылаева.

Этими двумя играми «чёрно-белая» молодёжка заработала 4 очка в турнирную таблицу. Сейчас команда находится на пятом месте, у неё 66 заработанных баллов.

Главный тренер «Белых Медведей» Алексей Заварухин в пресс-конференции после второго матча отметил, что после поражения от омичей побеждать было необходимо.

«В противостоянии удалось забить быстрые голы. Во многом это предрешило исход встреч», — рассказал наставник.

Следующие две игры челябинцев состоятся 24 и 25 января. Уже на своём льду, во дворце спорта «Юность», «Медведи» примут казанский «Ирбис».