«Белые Медведи» сумели пройти во второй раунд плей-офф МХЛ

В решающем матче они обыграли «Авто» из Екатеринбурга.

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16 марта в Екатеринбурге состоялся пятый матч 1/8 финала Кубка Харламова между командами «Авто» и «Белые Медведи». Это была решающая встреча, в которой исходом был выход во второй раунд плей-офф.

В самом начале матча хозяевам льда удалось выйти вперёд, благодаря заработанному большинству. Гол нападающего «Авто» Ильи Овчинникова был реализован на четвёртой минуте игры. Затем уже отличились и челябинцы. Форвард Аркадий Аксёнов сумел сравнять счёт встречи. И постепенно «чёрно-белые» завладевали инициативой и создавали опасные моменты.

Во втором периоде «Белые Медведи» продолжали «наседать» на ворота соперника. Но затем уже и екатеринбуржцы начали давать отпор и проверять на прочность голкипера Илью Горбунова. При этом второй гол всё же остался за гостями — на 38-й минуте отличился Егор Степанов, который вывел челябинцев вперёд — 1:2.

Третий отрезок матча отличился мощной и насыщенной атакой на ворота «Медведей». Лишь за эту двадцатиминутку со стороны «Авто» было нанесено 27 бросков в створ. Но даже в таком мощном «прессинге» гости льда, в лице Артёма Шварёва, сумели забросить шайбу на 47-й минуте встречи. При том, что команда была в меньшинстве. И всё-таки атака хозяев сумела привести к голу. Но случилось это лишь за две с небольшим минуты до конца основного времени игры. В составе «Авто» отличился Даниил Валитов. После этого екатеринбуржцы воодушевились и решили, что натиск нужно усилить. Поэтому было решено заменить вратаря Владимира Галкина на шестого полевого игрока. Только это также сыграло на руку «Белым Медведям», которые на 60-й минуте забросили шайбу в пустые ворота. Таким образом, челябинская команда завоевала победу со счётом 4:2 и вышла во второй раунд розыгрыша Кубка Харламова.

Главный тренер «Белых Медведей» Алексей Заварухин рассказал в послематчевой пресс-конференции, что ребята выполнили установку тренерского штаба.

«Парни работали очень много, травмы были, терпели. Соперник хороший, были моменты, где он нас переигрывал. Но ребята вышли, и они были заряжены на победу. Мы им очень благодарны за то, что они выполнили тренерскую установку. Это говорит о том, что ребята нас слышат, ребята нас понимают», — поделился Алексей Заварухин.

На данный момент неизвестно, когда пройдут игры 1/4 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Во всём мире отменяются спортивные мероприятия. Обо всех сроках Лига расскажет позднее.