«Белые Медведи» дважды вне основного времени одержали победу над «Спутником»

Челябинская «молодёжка» пока находится в зоне плей-офф.

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14 и 16 февраля в Челябинске состоялись матчи МХЛ между «Белыми Медведями» и альметьевским «Спутником». И дважды игры заканчивались вне основного времени.

Первый раз челябинцы одолели своих соперников в овертайме со счётом 2:1 ОТ. И у «чёрно-белых» отличились Дмитрий Чупин и Александр Абрамов, который забил гол на первой минуте дополнительного времени.

А второй матч был более результативным. Он дошёл до серии послематчевых штрафных бросков. В составе «медведей» в основное время отличились Иван Ширяев и вновь Александр Абрамов, а вот победную шайбу в серии буллитов записали на Кирилла Кадышева. Матч завершился со счётом 3:2 Б.

Главный тренер челябинской молодёжной команды Алексей Заварухин в пресс-конференции после второй игры рассказал, что первоочередная задача команды — побеждать в каждом матче.

«У нас сейчас такое положение — кто есть, теми и играем. Ребята старались, где-то не хватает опыта, но мы сейчас в раздевалке сказали игрокам, что прошедшие игры — это такая же неотъемлемая часть работы. Перед каждым матчем мы говорим команде, что не нужно обращать внимание, на каком месте в турнирной таблице находится соперник. Тот опыт, который они получают — в дальнейшем у них скажется. Есть у нас небольшие игровые проблемы и ошибки, но ребята стараются, они растут», — поделился Алексей Заварухин.

Отметим, что «Белые Медведи» — единственная челябинская команда, которая входит в зону плей-офф. Они сейчас на шестом месте в турнирной таблице, с 76 очками в запасе. Но борьба за место в восьмёрке идёт острая. «Чёрно-белым» нельзя проигрывать ни одного матча, чтобы, как минимум, не спуститься ниже.

Всего у челябинцев осталось шесть игр. И следующие две — против нижнекамского «Реактора» — пройдут 18 и 19 февраля, в ледовой арене «Трактор».