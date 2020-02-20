«Белые Медведи» приблизились к выходу в плей-офф

Челябинская «молодёжка» дважды подряд одолела «Реактор».

Послушать 00:00

18 и 19 февраля в Челябинске прошли два матча МХЛ между командами «Белые Медведи» и «Реактор» их Нижнекамска. «Чёрно-белые» активно пытаются выйти в плей-офф, а борьба за место в восьмёрке накалена, поэтому набирать очки для них — необходимо. Поэтому оба матча челябинцы под руководством Алексея Заварухина дважды разгромно одолели своего соперника.

Первая игра завершилась со счётом 6:2. И в этих шести шайбах поучаствовали Константин Лукин, Аркадий Семёнов, а также Валерий Сапожников и Александр Яковлев, которые отличились дублями.

Во втором же матче «Реактор» смог что-то противопоставить мощной атакующей игре челябинцев. Но по итогу, вторая встреча закончилась на отметке 7:4 на табло. И вновь первую шайбу забросил Константин Лукин, но от него же получился и последний гол. Также результативные баллы записали на свой счёт Александр Абрамов, Михаил Горюнов-Рольгизер, Демид Мансуров, Аркадий Семёнов и Артём Шварёв.

Во время пресс-конференции после второго матча, главный тренер «Белых Медведей» Алексей Заварухин рассказал, что эти две игры получились хорошими и ребята выполняли тренерскую установку.

«После матча сказали команде, что мы тренерским штабом наслаждались той игрой, которую ребята показывали в этих встречах. Ошибки присутствовали, но, тем не менее, удовольствие получили как мы, так и игроки. В первую очередь мы говорим ребятам, что они должны работать на команду. Индивидуальные показатели придут позже, главное — это командная игра», — поделился Алексей Заварухин.

Отметим, что на данный момент челябинская «молодёжка» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции. Но борьба в таблице идёт очень сильная, разница в очках совсем небольшая. Так что всё может поменяться.

У «чёрно-белых» осталось лишь 4 игры — против «Сарматы» из Оренбурга (26, 27 февраля) и «Ладьи» из Тольятти (1, 2 марта). Все они пройдут на выезде.