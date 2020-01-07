«Белые Медведи» прервали 12-матчевую серию побед

Челябинцев остановили «Сибирские Снайперы».

Послушать 00:00

Сегодня, 7 января, в МХЛ было сыграно несколько матчей. Один из них проходил в Новосибирске. На льду встречались местные «Сибирские Снайперы» и челябинские «Белые Медведи». Они являются прямыми конкурентами в турнирной таблице.

С самого старта матча «черно-белые» играли довольно осторожно. Лишний раз не шли в атаку, чего не скажешь о новосибирцах. Но голкипер челябинцев был готов к этому. Поэтому счет в первом периоде не был открыт.

Начало второй двадцатиминутки кардинально от первого не отличалось. Но все же больше опасных и голевых моментов создавали «Снайперы». И именно им удалось открыть счет матча. На 24-ой минуте был точен Макар Никишанин. А спустя шесть минут новосибирцы удвоили преимущество играя в меньшинстве. Здесь уже отличился Кирилл Затонских. Но почти сразу же форвард «Белых Медведей» Данил Зиновьев щелчком от синей линии сократил разрыв в счете. И команды ушли на второй перерыв с результатом 2:1.

В завершающем периоде хозяева не позволяли челябинцам проводить затяжные позиционные атаки. Также со всеми бросками справлялся и вратарь «Сибирских Снайперов». И это дало им преимущество. На 53-ей минуте игры, новосибирец Дмитрий Овчинников поставил точку в исходе этого поединка. И замена голкипера на шестого полевого игрока «черно-белым» также не помогла. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Новосибирска.

Таким образом, они прервали 12-матчевую победную серию «Белых Медведей», которые последний раз уступали лишь в ноябре.

На данный момент челябинская молодежка занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В их активе 59 очков за 45 игр.

После этой игры, автор единственной шайбы в составе челябинцев Данил Зиновьев поделился своими впечатлениями.

«Нельзя насытиться победами. Мы просто выходили и играли также, как и играли всегда до этого. Сегодня не получилось, а до этого получилось 12 раз — вот и все. Мы всегда с одинаковым настроем выходим на лед. Что касается завтра — не думаю, что „Снайперы“ в начале встречи нас задавят, мы будем готовы к игре»,— поделился Данил Зиновьев.

Следующая игра пройдет также в Новосибирске, 8 января. «Медведи» постараются взять матч-реванш у «Снайперов». Начало встречи в 11:00 по челябинскому времени.