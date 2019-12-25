«Белые Медведи» одержали восьмую победу подряд

На этот раз они дважды обыграли команду из Новокузнецка.

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23 и 24 декабря в Челябинске прошли игры МХЛ. На льду ледовой арены «Трактор» встречались «Белые Медведи» и «Кузнецкие Медведи».

Первая встреча завершилась со счетом 5:3. В составе «черно-белой» молодежки отличились Аркадий Аксенов, который положил начало заброшенным шайбам в этой игре, Данил Зиновьев, Константин Лукин, Александр Яковлев и Артем Удот.

А вот во вторую встречу челябинцы одержали более мощную победу: итоговый счет на табло был 4:1. Но в этот раз первую шайбу забросил игрок «Кузнецких Медведей». А вот по шайбе от челябинцев забросили Данил Зиновьев, Александр Абрамов, Артем Зарубин и Константин Лукин.

Алексей Заварухин, главный тренер «Белых Медведей» в пресс-конференции после второй встречи отметил, что после пропуска первого гола, команде удалось контролировать ход матча.

«Ребята выиграли, мы довольны. Создавали много моментов, могли забить больше, но соперник сыграл грамотно. В первом периоде гости переигрывали нас, прежде всего, в желании. Видно было, что противник хотел победить. Старались акцентировать внимание на обороне, так как в первой игре пропустили три шайбы в контратаках. Сегодня также было несколько подобных моментов — были провалы в обороне. Будем работать над этим, чтобы исключить такие ошибки в будущем», — отметил Алексей Заварухин.

На данный момент «Белые Медведи» занимают четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. На их счету 51 очко за 40 проведенных игр. На данный момент они точно попадают в плей-офф, но борьба между командами идет очень ожесточенная — у ближайших пяти команд по 50 очков.

Следующая пара игр челябинской команды также состоится дома. 27 и 28 декабря «Белые Медведи» сойдутся в схватке с «Сибирскими снайперами». Это будут последние два матча в 2019 году.

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